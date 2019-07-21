підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 20:15 55
Суспільство 2019-07-21T21:30:54+03:00
Українські Новини
Людина зі спущеними штанами в кабінці на виборах підірвала інтернет: хто вона така

Людина зі спущеними штанами в кабінці на виборах підірвала інтернет: хто вона така

Голосування зі спущеними штанами. Скріншот: Facebook/Nielske Deleyn
Голосування зі спущеними штанами. Скріншот: Facebook/Nielske Deleyn

Поки в Україні проходять парламентські вибори, в соцмережах набирає популярність фото, де людина голосує в кабінці зі спущеними штанами. Користувачі впевнені, що фото зроблено під час сьогоднішніх виборів у Раду. Про справжню історію фотографії розповіла ТСН.

Насправді зі спущеними штанами на фото 31-річний бельгієць Нільс Делейн, а саме фото зроблено в травні під час виборів у Європарламент.

За словами Нільса, він зустрів свого викладача з релігієзнавства та попросив сфотографувати в кабінці.

"Щоб кинути йому виклик і підняти настрій, я опустив штани як тільки зайшов в кабінку. Раптова ідея. Я не планував це", - сказав він в інтерв'ю HLN.

"Ніхто не може знати, що я робив в кабінці. Можливо я не знав, яким "олівцем" голосувати. Можливо я стояв там у плавках. Я думаю і я сподіваюся, що люди в більшості своїй зрозуміли, що це жарт. Мій викладач з релігієзнавства, до речі, дуже реготав і атмосфера на виборчій дільниці відразу стало веселішим", - додав Нільс.

"Якщо політики скидають штани за кожен голос перед виборами, то чому я не можу цього зробити?" – підсумував він.

Як реагували соцмережі

Скріншот: Instagram/ragu_liСкріншот: Instagram/ragu_li

Скріншот: Facebook/Андрій ДзіндзяСкріншот: Facebook/Андрій Дзіндзя

"Пам'ятаєте промо VOTE Спілберга? Там Борат казав, що I like to do hand relief in voting booth. Борат, миленький, чи це ти?" - написала користувачка.

Скріншот: Facebook/Olga BelayСкріншот: Facebook/Olga Belay

Скріншот: Facebook/Олександр СиницяСкріншот: Facebook/Олександр Синиця

Як повідомляли Українські Новини, каструлю використовують як сейф на виборчій дільниці.

Більше новин про: Вибори в Верховну Раду Позачергові вибори Ради

Архів
Новини
Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями" 21:38
"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами 21:30
Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром 21:27
Зеленський хоче об'єднати три міністерства 21:18
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok