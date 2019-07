Людина зі спущеними штанами в кабінці на виборах підірвала інтернет: хто вона така

Поки в Україні проходять парламентські вибори, в соцмережах набирає популярність фото, де людина голосує в кабінці зі спущеними штанами. Користувачі впевнені, що фото зроблено під час сьогоднішніх виборів у Раду. Про справжню історію фотографії розповіла ТСН.

Насправді зі спущеними штанами на фото 31-річний бельгієць Нільс Делейн, а саме фото зроблено в травні під час виборів у Європарламент.



За словами Нільса, він зустрів свого викладача з релігієзнавства та попросив сфотографувати в кабінці.



"Щоб кинути йому виклик і підняти настрій, я опустив штани як тільки зайшов в кабінку. Раптова ідея. Я не планував це", - сказав він в інтерв'ю HLN.



"Ніхто не може знати, що я робив в кабінці. Можливо я не знав, яким "олівцем" голосувати. Можливо я стояв там у плавках. Я думаю і я сподіваюся, що люди в більшості своїй зрозуміли, що це жарт. Мій викладач з релігієзнавства, до речі, дуже реготав і атмосфера на виборчій дільниці відразу стало веселішим", - додав Нільс.



"Якщо політики скидають штани за кожен голос перед виборами, то чому я не можу цього зробити?" – підсумував він.



Як реагували соцмережі

"Пам'ятаєте промо VOTE Спілберга? Там Борат казав, що I like to do hand relief in voting booth. Борат, миленький, чи це ти?" - написала користувачка.

