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21 липня 2019, неділя, 18:54 27
Вибори 2019-07-21T21:30:05+03:00
Українські Новини
У штабі Вакарчука гостей годують креветками, хамоном, дорогими сирами, а ввечері обіцяють лобстерів

У штабі Вакарчука гостей годують креветками, хамоном, дорогими сирами, а ввечері обіцяють лобстерів

Частування в штабі
Частування в штабі "Голоси". Фото: facebook/annasteshenko

У штабі політичної партії "Голос" Святослава Вакарчука гостей годують креветками, хамоном, дорогими сирами, а ввечері обіцяють лобстерів.

Про це написала журналіст Ганна Стешенко на своїй сторінці в Facebook, а також оприлюднила підтверджують фотографії.

"А тим часом у штабі "Голоси". Вже накривають шикарний фуршет з креветками, хамоном, дорогими сирами і навіть полуницею. Рябчиків і лобстерів теж обіцяють", - написала вона.

Частування в штабіЧастування в штабі "Голоси". Фото: facebook/annasteshenko

Тим часом партія "Голос" впевнена в проходженні 5% бар'єру на позачергових виборах у Верховну Раду і готова запропонувати кандидатури від партії на посади в уряді.

Про це повідомила голова партії Юлія Клименко на брифінгу.

"Ми, як партія "Голос", впевнені, що долаємо бар'єр і проходимо до парламенту. Ми дуже оптимістичні", - повідомила вона.

Клименко також зазначила, що партія готова до створення коаліції, але на базі коаліційної угоди.

Крім цього, вона наголосила, що в партії вже є кандидатури на посади в уряді.

"Ми дійсно готові розглядати співпрацю з коаліцією на базі коаліційної угоди. Ми хочемо, насамперед, чіткий план дій, чим буде займатися коаліція і тоді ми будемо розглядати нашу співпрацю. Не ділити посади, а ділити конкретний план дій. І на базі цього плану дій ми можемо запропонувати від себе і розглядати патріотичних і професійних людей, які сформують якісний уряд і ми, нарешті, побачимо результати співпраці законодавчої влади і виконавчої влади", - повідомила вона.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю, 21 липня, о 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

7,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

 

 

 

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