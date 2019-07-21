У "Блейді" від Marvel супергероя-мисливця на вампірів зіграє Махершала Алі

На міжнародному фестивалі Comic-Con в Сан-Дієго 20 липня студія Marvel анонсувала кілька найближчих кінопроектів. Про це повідомляє Meduza.



До 2021 року вийдуть нові фільми про Чорну Вдову, Тора, Доктора Стренджа та інших героїв всесвіту Marvel.

Також було оголошено про перезапуск кінофраншизи "Блейд" — про супергероя-мисливця на вампірів. Дата виходу нового "Блейда" поки не названа, але студія повідомила, що винищувача вампірів буде грати Махершала Алі, відомий за ролями в серіалах "Картковий будиночок" і "Справжній детектив", а також у фільмі "Зелена книга", за який він отримав "Оскара".

Як пише The Hollywood Reporter, Алі сам звернувся до студії Marvel з ідеєю про перезапуск франшизи. Хто стане режисером нового "Блейда", поки невідомо.

Перша трилогія фільмів про Блейда виходила з 1998 по 2004 роки, головну роль в них грав Уеслі Снайпс. В сумі три фільми франшизи зібрали 415 мільйонів доларів при загальному бюджеті в 164 мільйони.



Як повідомляли Українські Новини, "Месники. Завершення" від Marvel побили світовий рекорд за перший вікенд прокату.