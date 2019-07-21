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21 липня 2019, неділя, 17:25 19
Азія 2019-07-21T19:02:24+03:00
Українські Новини
Президент Туркменістану помер у відпустці, - ЗМІ

Президент Туркменістану помер у відпустці, - ЗМІ

Помер президент Туркменістану Гурбангулі Бердимухамедов.

Про це "Говорит Москва" повідомив політолог, директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаєв з посиланням на джерела в столиці республіки.

"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Коли Я запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють у спецслужбах, вони передають, що це так, що це сталося, коли він вийшов у відпустку".

Гурбангулі Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Сьогодні про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах. Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.

Нагадаємо, раніше в Туркменістані через дефіцит хліба перед магазинами шикуються величезні черги.

Раніше в Туркменістані влада заборонила залишати країну людям, віком до 40 років.

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