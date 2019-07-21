У Києві можуть обмежити рух через візит прем'єра ОАЕ

Управління державної охорони заявляє про обмеження дорожнього руху в Києві у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума в Україну 21-24 липня.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони, передають Українські Новини.

"Звертаємо увагу жителів та гостей Києва, що 21-24 липня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці у зв'язку з візитом в Україну В. В. Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума, віце-президента і прем'єр-міністра ОАЕ, Правителя Емірату Дубай", - йдеться в ньому.

У повідомленні сказано, що згідно з Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року №746, глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Управління держохорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, стосовно якої здійснюється державна охорона", буде забезпечувати безпеку і надавати супровід іноземній делегації на території України протягом візиту 21-24 липня.

Як повідомляли Українські Новини, КК "Київавтодор" біля станції метро "Дніпро" частково обмежила рух транспорту у зв'язку з ремонтом транспортного вузла до 25 липня.

Тим часом обмеження швидкості 50 км/год в Києві скасували. Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.