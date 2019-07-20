На криворізькому комбінаті проводять обшуки через підозру в отруєнні повітря і води

Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.\r\nПро це Українським Новинам повідомили у прес-службі комбінату.\r\n"Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби Безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи. І це, незважаючи на те, що ми маємо всі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року", - повідомили у відомстві.\r\nКомбінат вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу Президента.\r\nЗа 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять 9,2 млрд доларів.\r\nСлідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.\r\nУ прес-службі комбінату зазначають, що готові співпрацювати з правоохоронцями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на робітника впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув. Раніше на підприємстві в Кривому Розі робочий потрапив під колеса автосамосвала і загинув.\r\nУ 2014 році "Арселор Міттал Кривий Ріг" зазнав 1,4 млрд гривень збитків.