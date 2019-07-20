підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 липня 2019, субота, 18:28 18
Силові структури 2019-07-20T19:45:02+03:00
Українські Новини
На криворізькому комбінаті проводять обшуки через підозру в отруєнні повітря і води

На криворізькому комбінаті проводять обшуки через підозру в отруєнні повітря і води

"Арселор Міттал Кривий Ріг" . Фото: ukraine.arcelormittal

Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.

Про це Українським Новинам повідомили у прес-службі комбінату.

"Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби Безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи. І це, незважаючи на те, що ми маємо всі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року", - повідомили у відомстві.

Комбінат вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу Президента.

За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять 9,2 млрд доларів.

Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

У прес-службі комбінату зазначають, що готові співпрацювати з правоохоронцями.

Як повідомляли Українські Новини, на робітника впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув. Раніше на підприємстві в Кривому Розі робочий потрапив під колеса автосамосвала і загинув.

У 2014 році "Арселор Міттал Кривий Ріг" зазнав 1,4 млрд гривень збитків.

Більше новин про: Арселор Міттал Кривий Ріг Обшуки в мерії екоцид

Архів
Новини
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Рахунки одного з найбільших виробників бетону в Україні заарештував суд 18:57
На криворізькому комбінаті проводять обшуки через підозру в отруєнні повітря і води 18:28
Жидков з "Кварталу 95" виступив проти курсу України до ЄС і НАТО, закріпленого в Конституції 18:04
Поліція посилила охорону вулиць, виборчих дільниць і ЦВК 17:25
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
Зеленський може почати наступ на Донбасі, – радник президента 20:45
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса 11:30
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok