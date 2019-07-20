На криворізькому комбінаті проводять обшуки через підозру в отруєнні повітря і води

Служба безпеки України проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) через підозри в екоциді.

Про це Українським Новинам повідомили у прес-службі комбінату.

"Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби Безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи. І це, незважаючи на те, що ми маємо всі дозвільні документи, пройшли всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову в квітні цього року", - повідомили у відомстві.

Комбінат вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу Президента.

За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять 9,2 млрд доларів.

Слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок, правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

У прес-службі комбінату зазначають, що готові співпрацювати з правоохоронцями.

Як повідомляли Українські Новини, на робітника впав камінь на комбінаті в Кривому Розі, він загинув. Раніше на підприємстві в Кривому Розі робочий потрапив під колеса автосамосвала і загинув.

У 2014 році "Арселор Міттал Кривий Ріг" зазнав 1,4 млрд гривень збитків.