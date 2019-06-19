На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб

Рабочий погиб в результате падения камня на горно-металлургическом комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам в среду сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.\r\n"Поступило сообщение о том, что на территории предприятия при выполнении работ умер человек", - сообщили в полиции.\r\nНачато расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса.\r\nОбстоятельства случившегося выясняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, на предприятии в Кривом Роге рабочий попал под колеса автосамосвала и погиб.\r\n7 июня рабочий погиб на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге.\r\nТакже во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник. Кроме того, на Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий.\r\nРанее на Дарнице в Киеве на стройке погиб рабочий.