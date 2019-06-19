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19 июня 2019, среда, 16:23 157
Происшествия 2019-06-19T16:24:35+03:00
Українські Новини
На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб

На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб

"Арселор Миттал". Фото: сайт "Арселор Миттал"

Рабочий погиб в результате падения камня на горно-металлургическом комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам в среду сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.

"Поступило сообщение о том, что на территории предприятия при выполнении работ умер человек", - сообщили в полиции.

Начато расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, на предприятии в Кривом Роге рабочий попал под колеса автосамосвала и погиб.

7 июня рабочий погиб на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге.

Также во Львовской области в результате обвала на шахте погиб работник. Кроме того, на Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий.

Ранее на Дарнице в Киеве на стройке погиб рабочий.

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