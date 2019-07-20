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20 липня 2019, субота, 18:04 25
Політика 2019-07-20T19:45:02+03:00
Українські Новини
Жидков з "Кварталу 95" виступив проти курсу України до ЄС і НАТО, закріпленого в Конституції

Жидков з "Кварталу 95" виступив проти курсу України до ЄС і НАТО, закріпленого в Конституції

Учасник студії Президента Володимира Зеленського "Квартал 95" Валерій Жидков виступив проти курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО, який закріплений в Конституції.

Відповідну заяву Жидков зробив у випуску свого шоу "Де-Мократия?", яке виходить на YouTube-каналі "Студія Квартал 95 Online".

"Зміни до Конституції щодо закріплення курсу до ЄС і НАТО - класний курс, але навіщо це відразу до Конституції? Це ж не секретний щоденничок восьмикласниці. Не потрібно записувати туди всі свої бажання і фантазії", - заявив Жидков.

Учасник "Кварталу" вважає, що "якщо завтра раптом щось зміниться", положення про курс створить проблеми.

"Наприклад, НАТО розпадеться, а в Євросоюзі раптом дозволять їсти людей. Що тоді? Продовжувати курс, не керуючись своїми інтересами або знову наново переписувати Конституцію? В ній і так достатньо протиріч", - впевнений Жидков.

"Кварталівець" висловлює свої думки з приводу курсу на ЄС і НАТО на 4-хвилині відео.

Як повідомляли Українські Новини, в НАТО хочуть розширити військову підтримку України.

Також Рада затвердила проведення весняної сесії ПА НАТО в 2020 в Києві.

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