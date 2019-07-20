На центральній станції лондонського метро розпилили сльозогінний газ

Невідомі розпилили сльозогінний газ у поїзді, який стояв на станції метро Оксфорд-серкус лінії Вікторія у центрі Лондона, повідомляє "Російська служба BBC".

Інцидент стався о 09:13 ранку за місцевим часом.

За повідомленням британської транспортної поліції, пасажири скаржилися на кашель і утруднене дихання. Їм була надана медична допомога, зараз їх здоров'ю ніщо не загрожує.

Поліція вважає, що був застосований газ CS, що викликає печіння в очах і утруднене дихання. Також він відомий як "Бузок".

Поліція шукає очевидців події.

Майкл Робертс був у поїзді зі своєю дівчиною, коли, за його словами, до їх вагону зайшли дві людини.

"І тут всі відчули, що не можуть нормально дихати", - розповів 26-річний очевидець.

За словами представника лондонської транспортної адміністрації, поїзд був знятий з лінії і відправлений на карантин до депо.

Станція Оксфорд-серкус знаходиться на перетині Оксфорд-стріт і Ріджент-стріт, в самому центрі Лондона. На ній роблять зупинку поїзда Центральної лінії, лінії Вікторія і Бейкерлоо.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки.

Також у Парижі під час багатотисячного протесту поліція застосувала сльозогінний газ. Раніше в Лондоні у двох аеропортах і на ж/д вокзалі виявили посилки з вибухівкою.