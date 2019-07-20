підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 липня 2019, субота, 16:46 10
Європа 2019-07-20T17:45:02+03:00
Українські Новини
На центральній станції лондонського метро розпилили сльозогінний газ

На центральній станції лондонського метро розпилили сльозогінний газ

Чоловіки, що розпилили газ у лондонському метро. Фото: Британська транспортна поліція
Чоловіки, що розпилили газ у лондонському метро. Фото: Британська транспортна поліція

Невідомі розпилили сльозогінний газ у поїзді, який стояв на станції метро Оксфорд-серкус лінії Вікторія у центрі Лондона, повідомляє "Російська служба BBC".

Інцидент стався о 09:13 ранку за місцевим часом.

За повідомленням британської транспортної поліції, пасажири скаржилися на кашель і утруднене дихання. Їм була надана медична допомога, зараз їх здоров'ю ніщо не загрожує.

Поліція вважає, що був застосований газ CS, що викликає печіння в очах і утруднене дихання. Також він відомий як "Бузок".

Поліція шукає очевидців події.

Майкл Робертс був у поїзді зі своєю дівчиною, коли, за його словами, до їх вагону зайшли дві людини.

"І тут всі відчули, що не можуть нормально дихати", - розповів 26-річний очевидець.

За словами представника лондонської транспортної адміністрації, поїзд був знятий з лінії і відправлений на карантин до депо.

Станція Оксфорд-серкус знаходиться на перетині Оксфорд-стріт і Ріджент-стріт, в самому центрі Лондона. На ній роблять зупинку поїзда Центральної лінії, лінії Вікторія і Бейкерлоо.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки.

Також у Парижі під час багатотисячного протесту поліція застосувала сльозогінний газ. Раніше в Лондоні у двох аеропортах і на ж/д вокзалі виявили посилки з вибухівкою.

Більше новин про: Лондон Метро Великобританія Сльозогінний газ

Архів
Новини
Поліція посилила охорону вулиць, виборчих дільниць і ЦВК 17:25
Розпочато досудове розслідування щодо підкупу членів ОВК № 91, - ЗМІ 17:07
На центральній станції лондонського метро розпилили сльозогінний газ 16:46
Сезонні вакансії в Україні: кого шукають роботодавці цього літа 16:04 Інфографіка
Авіація і спецназ охоронятимуть вибори Ради, - МВС 15:33
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
"Фармак" не відстає від світових трендів у сфері ділового туризму, як способу підвищення кваліфікації 18:45
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса 11:30
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok