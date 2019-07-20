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20 липня 2019, субота, 08:15 11
Події 2019-07-20T08:45:02+03:00
Українські Новини
Під Києвом легковик збив насмерть чоловіка і двох жінок

Під Києвом легковик збив насмерть чоловіка і двох жінок

В ніч на суботу недалеко від села Віта Поштова під Києвом легковий автомобіль Audi збив чоловіка і двох жінок на ділянці дороги поруч з АЗС WOG. Жоден з постраждалих не вижив, повідомляє Інформатор 20 липня.

"За попередньою інформацією, седан Audi їхав з боку Києва, коли перед ним у недозволеному для цього місці спробували перетнути дорогу пішоходи. В результаті водій збив трьох людей, причому чоловік в результаті удару втратив ногу", – йдеться в повідомленні.

Всі три пішоходи загинули на місці. Прибулі на місце аварії поліцейські перекрили великий ділянку дороги для огляду місця події.

Повідомляється, що водій Audi був тверезим, оскільки тест на драгере не дав ніяких результатів. Проте його все одно відвезли до лікарні для ретельного тесту.

Нагадаємо, раніше на Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранив фуру.

Також раніше поруч на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани сталося масштабне ДТП з постраждалими.

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