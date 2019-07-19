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19 липня 2019, пʼятниця, 22:47 20
Суспільство 2019-07-20T00:15:02+03:00
Українські Новини
У МОН пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам ВНЗ

У МОН пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам ВНЗ

Академічна шапка випускника. Фото: pixabay
Академічна шапка випускника. Фото: pixabay

Вищі навчальні заклади України зобов'язані своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання. Затримка видачі диплома - це обмеження прав випускників, що є неприпустимим.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, передають Українські Новини.

"Зараз у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останні добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішені, але, тим не менш, скарги є", - повідомив Шаров.

Він підкреслив, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ в інші виші неприпустимо й неприйнятно.

За його словами, в минулі роки були ситуації, коли дипломи затримували навмисно, щоб абітурієнт не міг подати документи в інші ВНЗ, а міг продовжити навчання лише в цьому закладі.

"Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника", - пообіцяв Шаров.

Як повідомляли Українські Новини, батьки та бабусі абітурієнтів за них подають документи у ВНЗ на власний розсуд. Також абітурієнти цього року вступають за новими правилами.

Тим часом іноземцям стане складніше вступити в українські ВНЗ через нові вимоги до фірм-посередників.

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