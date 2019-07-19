У МОН пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам ВНЗ

Вищі навчальні заклади України зобов'язані своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання. Затримка видачі диплома - це обмеження прав випускників, що є неприпустимим.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, передають Українські Новини.

"Зараз у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останні добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішені, але, тим не менш, скарги є", - повідомив Шаров.

Він підкреслив, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ в інші виші неприпустимо й неприйнятно.

За його словами, в минулі роки були ситуації, коли дипломи затримували навмисно, щоб абітурієнт не міг подати документи в інші ВНЗ, а міг продовжити навчання лише в цьому закладі.

"Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника", - пообіцяв Шаров.

Як повідомляли Українські Новини, батьки та бабусі абітурієнтів за них подають документи у ВНЗ на власний розсуд. Також абітурієнти цього року вступають за новими правилами.

Тим часом іноземцям стане складніше вступити в українські ВНЗ через нові вимоги до фірм-посередників.