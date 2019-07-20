Вареники подешевшали майже в два рази

Вареники - популярне українська страва, в тісто якого загортається найрізноманітніша начинка. Вареники можуть бути як солоні, так і з солодкі. Економічний дискусійний клуб розрахував скільки коштувало в червні приготувати всіма улюблені вареники.

Вартість вареників з сиром (з розрахунком на 35-40 штук) - 76,01 гривень.



Вартість вареників з капустою - 30,76 гривень.

Ціна на вареники в червні. Фото: Економічний дискусійний клуб

Протягом місяця ціна на вареники з капустою зменшилася на 42,8% або на 22,97 гривень на блюді. Також трохи подешевшали вареники з сиром - на 1,5%, або на 1,19 гривень на блюді.



За перше півріччя цього року вартість приготування вареників з капустою і сиром знизилася на 0,9% і 0,3% відповідно.



Крім капусти і сиру, в тісто вареників можна загортати картоплю, гриби, мак, рибу, м'ясо, печінку, ягоди і фрукти. А також можна робити різні комбінації: печінка і сало, картопля і сир, картопля і гриби, і багато іншого.



Нагадаємо, раніше експерт розповів про вартість інгредієнтів на вареники з м'ясом.



Також у березні ціна на вареники з картоплею досягла 41,5 гривень.