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20 липня 2019, субота, 07:15 11
Lifestyle 2019-07-20T09:15:02+03:00
Українські Новини
Вареники подешевшали майже в два рази

Вареники подешевшали майже в два рази

Вареники. Фото: facebook.com/Alexey Doroshenko
Вареники. Фото: facebook.com/Alexey Doroshenko

Вареники - популярне українська страва, в тісто якого загортається найрізноманітніша начинка. Вареники можуть бути як солоні, так і з солодкі. Економічний дискусійний клуб розрахував скільки коштувало в червні приготувати всіма улюблені вареники.

Вартість вареників з сиром (з розрахунком на 35-40 штук) - 76,01 гривень.

Вартість вареників з капустою - 30,76 гривень.

Ціна на вареники в червні. Фото: Економічний дискусійний клубЦіна на вареники в червні. Фото: Економічний дискусійний клуб

Протягом місяця ціна на вареники з капустою зменшилася на 42,8% або на 22,97 гривень на блюді. Також трохи подешевшали вареники з сиром - на 1,5%, або на 1,19 гривень на блюді.

За перше півріччя цього року вартість приготування вареників з капустою і сиром знизилася на 0,9% і 0,3% відповідно.

Крім капусти і сиру, в тісто вареників можна загортати картоплю, гриби, мак, рибу, м'ясо, печінку, ягоди і фрукти. А також можна робити різні комбінації: печінка і сало, картопля і сир, картопля і гриби, і багато іншого.

Нагадаємо, раніше експерт розповів про вартість інгредієнтів на вареники з м'ясом.

Також у березні ціна на вареники з картоплею досягла 41,5 гривень.

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