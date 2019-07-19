Чиновники Міноборони організували поставку неякісних продуктів до армії, - СБУ

Служба безпеки України підозрює чиновників Міністерства оборони в організації поставок неякісних продуктів Збройним силам.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\nОперативники встановили, що для формування "недоторканного запасу продовольства" Збройних Сил комерційна структура поставила майже 180 тонн м'ясних консервів загальною вартістю понад 15 млн гривень.\r\nПісля встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання, для уникнення відповідальності посадові особи Збройних Сил вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну, а непридатні для вживання консерви чиновники планували використовувати для харчування особового складу в армії, зокрема, в районі проведення операції об'єднаних сил.\r\nПід час спецоперації співробітники СБУ попередили про загрозу заподіяння шкоди життю і здоров'ю військовослужбовців, а також зафіксували факт розтрати бюджетних коштів оборонної сфери в особливо великих розмірах.\r\nНа сьогодні тривають слідчі дії на території військових частин, в офісних і складських приміщеннях комерсантів, причетних до протиправної діяльності.\r\nСлідчі дії проходять у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, за скоєння якого передбачено позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував 22 компанії на загальну суму в 869,266 млн гривень за узгоджені антиконкурентні дії під час проведення Міністерством оборони тендерів на закупівлі послуг харчування для військовослужбовців.\r\nТакож ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР.