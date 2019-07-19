У Львові в дитячому саду обвалилася стіна, є загиблий

Підпірна стіна була в поганому стані, її визнали аварійною. Фото: city-adm.lviv.ua

Підпірна стіна була в поганому стані, її визнали аварійною. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові обвалилася стіна дитячого садка на вулиці Йосипа Сліпого, 11, одна людина загинула. Про це повідомляє "112".

Конструкція обвалилася, коли ремонтували підпірну стіну і бетонний блок зрушився і придавив 24-річного робітника.

На місце одразу викликали працівників ДСНС та карету "швидкої". Рятувальники за допомогою пневматичної подушки підняли бетонну плиту і звільнили з-під завалу потерпілого. Однак, він помер в кареті "швидкої".

У свою чергу в міськраді розповіли, що підпірна стіна була в поганому стані, її визнали аварійною і виділили понад 300 тисяч грн для її ремонту з резервного бюджету міста.

На сайті міськради уточнюється, що аварійну частину території відгородили, щоб туди не могли потрапити діти. Дитячий сад, на території якого сталася трагедія, що продовжує працювати. Обвал стався в кількох метрах від дитячого майданчика.

Раніше у Львові на жінку зі стіни впала рука скульптури атланта.

Також у Львові на чоловіка впала частина фасаду будинку.