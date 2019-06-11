Во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта

Во Львове женщина чуть не пострадала из-за упавшей бетонной конструкции. Об этом 11 июня рассказали в группе "Горячая линия города Львова" в Facebook.\r\nОт здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Инцидет случился в центре Львова на проспекте Свободы, 1\/3, возле уличного кафе. Женщина остановилась выпить кофе возле Urban Cafe, когда упала часть элементов балкона.\r\n\r\nОт здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Фото: Горячая линия города Львова\r\n"Когда просто хочешь попить кофе и вот такие "сюрпризы" летят с самого утра на людей. Женщина "родилась в рубашке". Была бы очередь - без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему", - говорится в сообщении.\r\nАдминистратор группы написал в комментариях к публикации, что обращение передали в Галицкую районную администрацию города.\r\nА также ранее было опубликовано видео, как в центре Одессы падают куски балконов.\r\nРанее во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.