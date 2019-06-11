Во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта

Во Львове женщина чуть не пострадала из-за упавшей бетонной конструкции. Об этом 11 июня рассказали в группе "Горячая линия города Львова" в Facebook.

От здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Инцидет случился в центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе. Женщина остановилась выпить кофе возле Urban Cafe, когда упала часть элементов балкона.

От здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Фото: Горячая линия города Львова

"Когда просто хочешь попить кофе и вот такие "сюрпризы" летят с самого утра на людей. Женщина "родилась в рубашке". Была бы очередь - без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему", - говорится в сообщении.

Администратор группы написал в комментариях к публикации, что обращение передали в Галицкую районную администрацию города.

А также ранее было опубликовано видео, как в центре Одессы падают куски балконов.

Ранее во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.