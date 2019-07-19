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19 липня 2019, пʼятниця, 15:44 13
Суспільство 2019-07-19T15:55:28+03:00
Українські Новини
Моряк-українець після 5 днів запою вистрибнув за борт разом з валізою

Моряк-українець після 5 днів запою вистрибнув за борт разом з валізою

Член екіпажу суховантажного судна під прапором Молдови під час рейсу несподівано вистрибнув за борт разом зі своїми речами і спробував уплав дістатися до берега. Про це повідомляє Seafarers Journal.

Наголошується, що ЧП сталося, коли судно проходило річку Дон. Втікачем виявився кок судна - 38-річний громадянин України.

Чоловіка дивом вдалося врятувати берегової охорони. Моряк в момент порятунку перебував у неадекватному стані.

Співробітники поліції Ростовської області затримали втікача. Найближчим часом моряка екстрадують в Україну.

Капітан молдавського судна заявив, що кок раніше перебував у п'ятиденному запої.

Раніше повідомлялося, на борту іноземного танкера виявили мертвим українця.

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