Моряк-українець після 5 днів запою вистрибнув за борт разом з валізою

Член екіпажу суховантажного судна під прапором Молдови під час рейсу несподівано вистрибнув за борт разом зі своїми речами і спробував уплав дістатися до берега. Про це повідомляє Seafarers Journal.\r\nНаголошується, що ЧП сталося, коли судно проходило річку Дон. Втікачем виявився кок судна - 38-річний громадянин України.\r\nЧоловіка дивом вдалося врятувати берегової охорони. Моряк в момент порятунку перебував у неадекватному стані.\r\nСпівробітники поліції Ростовської області затримали втікача. Найближчим часом моряка екстрадують в Україну.\r\nКапітан молдавського судна заявив, що кок раніше перебував у п'ятиденному запої.\r\nРаніше повідомлялося, на борту іноземного танкера виявили мертвим українця.