Гладковский опровергает информацию о вызове на допрос в НАБУ 17 июля

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский опровергает опубликованную в СМИ информацию о вызове его на допрос в Национальное антикоррупционное бюро на 17 июля.

Об этом Українським Новинам сообщает пресс-секретарь корпорации "Богдан", которую теперь возглавляет Гладковский, Сергей Красуля.

"Сегодня ряд СМИ распространил информацию о вызове Олега Гладковского на допрос в НАБУ на 17 июля. Это абсолютно не соответствует действительности", - отметил Красуля.

Он добавил, что Гладковский действительно приглашен в НАБУ на допрос в качестве свидетеля, но на 19 июля, о чем свидетельствует соответствующая повестка.

Пресс-секретарь призвал СМИ тщательно проверять полученную информацию, и предположил, что распространение недостоверных новостей о Гладковском может иметь политическую подоплеку.

Как сообщалось, в апреле перед президентскими выборами журналисты проекта "Наші гроші" обвинили сына Гладковского в миллионых схемах по хищению в оборонном комплексе Украины.

НАБУ проводило обыски у семьи Гладковского, изъяв компьютерную технику и флешки.

Сам же Гладковский отрицает обвинения в организации его сыном контрабанды запчастей оружия из РФ и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие.