Суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом"

Апеляційний суд Амстердама і окружний суд Люксембургу відхилили апеляції компанії "Газпром" (Росія) у справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу "Газпрому" щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів", - йдеться в ньому.

Відповідне рішення суд прийняв 8 липня 2019 року.

Крім того, в той же день рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив Окружний суд Люксембургу.

Наголошується, що суд Люксембургу відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти щодо російської компанії на території цієї країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляли Українські Новини, Росія готова продовжити контракт з транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".