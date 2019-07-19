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19 липня 2019, пʼятниця, 13:00 13
Вибори 2019-07-19T14:15:42+03:00
Українські Новини
На кандидата Лещенко поскаржилися до ЦВК за незаконне використання бренду "Слуга народу"

На кандидата Лещенко поскаржилися до ЦВК за незаконне використання бренду "Слуга народу"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Анна Бондар, яка балотується по мажоритарному окрузі №220 у Києві, подала в Центральну виборчу комісію скаргу на кандидата в депутати по тому ж округу Сергія Лещенка.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба партії "Слуга народу".

"Наш кандидат на нього (Лещенко) подала скаргу до ЦВК", - сказали в прес-службі.

Скарга стосується незаконного використання Лещенком бренду "Слуги народу".

За даними ЗМІ, Лещенко розвісив у Києві рекламу в стилі партії "Слуга народу", називаючи себе на рекламі "справжнім слугою народу".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає виборців не голосувати на виборах Верховної Ради за представників, що незаконно використовують бренд партії "Слуга народу".

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