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19 липня 2019, пʼятниця, 12:45 10
Силові структури 2019-07-19T13:15:01+03:00
Українські Новини
Підозрюваного в організації вбивства екс-мера Тирасполя затримали

Підозрюваного в організації вбивства екс-мера Тирасполя затримали

Співробітники Національної поліції затримали підозрюваного в організації розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя (невизнана Придністровська Молдавська Республіка) в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За даними відомства, в травні в поліцію звернулася дружина постраждалого із заявою про зникнення свого чоловіка і його автомобіля.

Обстановка в будинку, де жив екс-мер, була порушена.

Тіло зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли на території нежитлової будівлі в Лиманському районі.

Пізніше з'ясувалося, що, знаючи про стан постраждалого, підозрюваний - 56-річний уродженець сусідньої держави - вирішив заволодіти його майном, і, розробивши план з трьома спільниками, проник в будинок чиновника і побив його, вимагаючи гроші та цінності.

Не отримавши бажаного, потерпілого зв'язали, і в багажнику його ж автомобілі вивезли в безлюдне місце, де вбили.

Наразі підозрюваний в організації розбійного нападу та умисного вбивства заарештовано.

Цю подію кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу

Вживаються заходи щодо затримання інших співучасників злочину.

Як повідомляли Українські Новини, у травні колишнього мера Тирасполя знайшли пов'язаним і вбитим в Одеській області.

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