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23 мая 2019, четверг, 16:54 36
Происшествия 2019-05-23T16:56:05+03:00
Українські Новини
Бывшего мэра Тирасполя нашли связанным и убитым в Одесской области, -СМИ

Бывшего мэра Тирасполя нашли связанным и убитым в Одесской области, -СМИ

В селе Вапнярка Лиманского района Одесской области обнаружили труп гражданина Молдовы из Тирасполя со следами насилия. Источники в полиции сообщили, что речь идет о бывшем мэре Тирасполя Андрее Безбабченко, сообщает Deschide.

Труп обнаружили на заброшенной территории, рядом с ним был автомобиль Infiniti с приднестровскими номерами, предположительно принадлежавший Безбабченко. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки связаны.

Отмечается, что погибший — глава строительной компании из Тирасполя 1964 года рождения. Это также соответствует данным бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко. Информация о том, что погибший — Андрей Безбабченко появилась и на некоторых анонимных телеграм-каналах, где сообщается, что смерть бывшего приднестровского чиновника уже подтвердили родственники.

В пресс-службе Нацполиции Украины Одесской области подтвердили, что нашли труп со следами насилия, однако сообщить подробности отказались, сославшись на то, что на месте работает следственная группа.

Напомним, ночью под Киевом убили замначальника полиции Барышевки.

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