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19 липня 2019, пʼятниця, 11:34 8
Політика 2019-07-19T12:00:47+03:00
Українські Новини
ГПУ відправила Карплюку повістку про виклик, - Сарган

ГПУ відправила Карплюку повістку про виклик, - Сарган

Генеральна прокуратура має намір вручити підозру колишньому мера Ірпеня (Київська область) Володимиру Карплюку у п'ятницю, 19 липня.

Про це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київської області, лише суцільна економіка", - йдеться в ньому.

Карплюка чекає ГПУ. Фото: Facebook/СарганКарплюка чекає ГПУ. Фото: Facebook/Сарган

Карплюка зобов'язали з'явитися в Генпрокуратуру 19 липня о 12:00 для забезпечення участі в отриманні повідомлення про підозру, оголошення підозри в порядку, передбаченому главою 37 Кримінального процесуального кодексу, отримання інших процесуальних документів.

Генпрокуратура має намір повідомити екс-меру Ірпеня про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ірпінської міської ради Київської області Володимир Карплюк вирішив скласти повноваження з 2 серпня для підготовки до виборів у Верховну Раду восени 2019 року.

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