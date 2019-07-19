ГПУ відправила Карплюку повістку про виклик, - Сарган

Генеральна прокуратура має намір вручити підозру колишньому мера Ірпеня (Київська область) Володимиру Карплюку у п'ятницю, 19 липня.

Про це в соціальній мережі Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передають Українські Новини.

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київської області, лише суцільна економіка", - йдеться в ньому.

Карплюка чекає ГПУ. Фото: Facebook/Сарган

Карплюка зобов'язали з'явитися в Генпрокуратуру 19 липня о 12:00 для забезпечення участі в отриманні повідомлення про підозру, оголошення підозри в порядку, передбаченому главою 37 Кримінального процесуального кодексу, отримання інших процесуальних документів.

Генпрокуратура має намір повідомити екс-меру Ірпеня про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ірпінської міської ради Київської області Володимир Карплюк вирішив скласти повноваження з 2 серпня для підготовки до виборів у Верховну Раду восени 2019 року.