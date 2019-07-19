підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 11:48 15
Події 2019-07-19T12:00:01+03:00
Українські Новини
В трьох містах України підірвали банкомати

В трьох містах України підірвали банкомати

Невідомі підірвали банкомати в Київському районі Харкова і в місті Люботині Харківської області у п'ятницю, 19 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в п'ятницю в поліцію надійшло 2 сигнали про вибухи банкоматів о 3:40 і о 4:20.

На місце події виїжджали слідчо - оперативні групи територіальних підрозділів та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

Оглядом місця події по вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

Аналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка в Люботині.

Сума викрадених грошових коштів встановлюється.

Ніхто з громадян не постраждав.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Крім того, невідомі в п'ятницю підірвали банкомат Приватбанку і викрали гроші в Новомосковську Дніпропетровської області, повідомило Управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Банкомат стояв в магазині "Продукти" на вулиці Боженка.

Попередньо встановлено, що зловмисники запустили в банкомат газ, внаслідок чого сталося замикання і апарат розірвало.

Викрадена сума грошей невідома.

Вони втекли на автомобілі BMW X5 чорного кольору.

Зараз троє підозрюваних затримані.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Харкові 8 квітня вночі підірвали і пограбували банкомат невідомі в ніч на 10 травня підірвали і пограбували банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області.

Більше новин про: Пограбування банку Пограбування банкоматів Підрив банкоматів підрив

Архів
Новини
Google відзначає 50 років з дня висадки на Місяць святковим дудлом 12:29
Журналісти розповіли про невдалу спробу рейдерства від заступника голови облради 12:13
Команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності, - Шефір 12:12
Три кандидата в нардепи по округу №90 не відповідають вимогам до народних обранців, – активіст 11:56
НАБУ проводить обшук в ICU, в компанії говорять про політичний тиск 11:55
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok