В трьох містах України підірвали банкомати

Невідомі підірвали банкомати в Київському районі Харкова і в місті Люботині Харківської області у п'ятницю, 19 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в п'ятницю в поліцію надійшло 2 сигнали про вибухи банкоматів о 3:40 і о 4:20.

На місце події виїжджали слідчо - оперативні групи територіальних підрозділів та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

Оглядом місця події по вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

Аналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка в Люботині.

Сума викрадених грошових коштів встановлюється.

Ніхто з громадян не постраждав.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Крім того, невідомі в п'ятницю підірвали банкомат Приватбанку і викрали гроші в Новомосковську Дніпропетровської області, повідомило Управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Банкомат стояв в магазині "Продукти" на вулиці Боженка.

Попередньо встановлено, що зловмисники запустили в банкомат газ, внаслідок чого сталося замикання і апарат розірвало.

Викрадена сума грошей невідома.

Вони втекли на автомобілі BMW X5 чорного кольору.

Зараз троє підозрюваних затримані.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Харкові 8 квітня вночі підірвали і пограбували банкомат невідомі в ніч на 10 травня підірвали і пограбували банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області.