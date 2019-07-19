В трьох містах України підірвали банкомати

Невідомі підірвали банкомати в Київському районі Харкова і в місті Люботині Харківської області у п'ятницю, 19 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що в п'ятницю в поліцію надійшло 2 сигнали про вибухи банкоматів о 3:40 і о 4:20.\r\nНа місце події виїжджали слідчо - оперативні групи територіальних підрозділів та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.\r\nОглядом місця події по вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.\r\nАналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка в Люботині.\r\nСума викрадених грошових коштів встановлюється.\r\nНіхто з громадян не постраждав.\r\nРечові докази вилучені та направлені на експертизу.\r\nКрім того, невідомі в п'ятницю підірвали банкомат Приватбанку і викрали гроші в Новомосковську Дніпропетровської області, повідомило Управління Національної поліції у Дніпропетровській області.\r\nБанкомат стояв в магазині "Продукти" на вулиці Боженка.\r\nПопередньо встановлено, що зловмисники запустили в банкомат газ, внаслідок чого сталося замикання і апарат розірвало.\r\nВикрадена сума грошей невідома.\r\nВони втекли на автомобілі BMW X5 чорного кольору.\r\nЗараз троє підозрюваних затримані.\r\nВідомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, як в Харкові 8 квітня вночі підірвали і пограбували банкомат невідомі в ніч на 10 травня підірвали і пограбували банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області.