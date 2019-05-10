подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 мая 2019, пятница, 16:53 427
Происшествия 2019-05-10T17:04:17+03:00
Українські Новини
В поселке под Харьковом взорвали банкомат

В поселке под Харьковом взорвали банкомат

После того, как в Харькове 8 апреля ночью подорвали и ограбили банкомат, неизвестные в ночь на 10 мая взорвали и ограбили банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Происшествие случилось около 2:00.

Банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

Взорванный банкомат.Взорванный банкомат.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и взрывотехники.

"Осмотром установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, соединенного со взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - сказано в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Вход в здание.Вход в здание.

Проводятся мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному преступлению.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове за 10 минут взорвали и ограбили два банкомата.

Ранее также в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Больше новостей о: Банкомат Ограбление банкоматов Взрыв банкоматов

Архив
Новости
Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК 18:21
Суд отменил присвоение имени Екатерины Гандзюк улице в Херсоне 18:13
НАБУ изъяло документы по КВЦ "Парковый" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА, - источник 18:10
Порошенко обсудил с Меркель усиление давления на РФ для освобождения политзаключенных 17:46
София и Аурика Ротару. Фото: instagram.com/rotaru_aurika
Порошенко присвоил сестре Софии Ротару звание народной артистки Украины 17:28
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
больше новостей
Бойко потребовал немедленно начать прямые переговоры с Россией для установления мира 18:41
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok