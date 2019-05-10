В поселке под Харьковом взорвали банкомат

После того, как в Харькове 8 апреля ночью подорвали и ограбили банкомат, неизвестные в ночь на 10 мая взорвали и ограбили банкомат в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nПроисшествие случилось около 2:00.\r\nБанкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.\r\nВзорванный банкомат.\r\nНа месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и взрывотехники.\r\n"Осмотром установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, соединенного со взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - сказано в сообщении.\r\n\r\nВещественные доказательства изъяты.\r\nИнформация внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).\r\nВход в здание.\r\nПроводятся мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному преступлению.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=KI38O_IZvHM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харькове за 10 минут взорвали и ограбили два банкомата.\r\nРанее также в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат.