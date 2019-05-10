В поселке под Харьковом взорвали банкомат

После того, как в Харькове 8 апреля ночью подорвали и ограбили банкомат , не

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Происшествие случилось около 2:00.

Банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части.

Взорванный банкомат.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и взрывотехники.

"Осмотром установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, соединенного со взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - сказано в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Вход в здание.

Проводятся мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному преступлению.

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Как сообщали Українськi Новини, в Харькове за 10 минут взорвали и ограбили два банкомата.

Ранее также в Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат.