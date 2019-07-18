Охорона Порошенка організувала втечі судді Чауса в Молдову, - екс-глава Нацполіції Вінниці

Екс-голова Нацполіції Вінниці Антон Шевцов заявляє про організацію охороною колишнього Президента Петра Порошенка втечі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в Молдову.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна.ua", передають Українські Новини.

"У Петра Олексійовича були тісні ділові відносини з місцевим олігархом Плахотнюком - фактичним господарем Молдови. І за домовленістю з цією людиною було прийнято рішення відправити Чауса саме сюди нелегальним чином", - заявив Шевцов.

Він додав, що Чауса в серпні 2016 було передано співробітникам Держохорони.

Шевцов також повідомив, що перший час після еміграції екс-суддя зв'язувався з Адміністрацією Президента і вимагав припинити розслідування проти нього.

Як повідомляли Українські Новини, Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявив, що підозрюваний у хабарництві суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі.

Також Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.