У Києві перший температурний антирекорд: вода в Дніпрі різко похолоднішала

Температура води в Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижче +20° С. Фото: Держнс Києва/Facebook

Температура води в Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижче +20° С. Фото: Держнс Києва/Facebook

У Києві в середу, 17 липня, зафіксований перший температурний антирекорд нинішнього літа. Температура води у річці Дніпро в межах міста вперше після 27 травня стала нижче + 20° С. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Завдяки тривалому зниженню температури повітря в Києві, яка з 9 липня нижче кліматичної норми, в середу температура води в Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижче +20° С", - йдеться в опублікованому повідомленні.

За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, 17 липня середньодобова температура води була + 9,8° С і продовжує знижуватися.

"Але літо триває, і з підвищенням температури повітря вода у Дніпрі знову стане тепліше і перевищить +20° С", - додали в обсерваторії.

А тим часом, київське водосховище, яке ще називають Київським морем, позеленіло.

Дніпро вже не перший рік влітку набуває яскраво-зелений колір через цвітіння водоростей.