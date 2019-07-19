Гриневич в червні отримала премій і надбавок в п'ять разів більше окладу

Заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич, яка в травні отримала зарплату майже в чотири рази більше окладу, за червень становила 55 тис. гривень, її заступників - від 50,4 тис. до 99,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 185 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гриневич в червні, становила 55 049 гривень, з них посадовий оклад - 11 556 гривень, надбавка за вислугу років - 3 120 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 733 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 11 556 гривень, витрати - 9 007 гривень, відпускні - 1 575 гривень, премія за травень - 16 000 гривень, індексація - 502 гривні.

Зарплата заступників міністра Романа Греби становила 60,2 тис. гривень, Павла Хобзея - 56,3 тис. гривень, Максима Стріхи - 50,4 тис. гривень, Юрія Рашкевича - 69,1 тис. гривень, Вадима Карандія - 91,6 тис. гривень, Світлани Даниленко - 99,8 тис. гривень і держсекретаря Павла Полянського - 185 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гриневич витратила 183 тис. гривень на відрядження по Україні та за кордон у 2018.

Також Гриневич в 2018 крім зарплати отримувала дохід від здачі в оренду майна.