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18 липня 2019, четвер, 16:35 48
Інтернет і IT 2019-07-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві закрили найстаріше відділення "Укрпошти" у центрі міста

У Києві закрили найстаріше відділення "Укрпошти" у центрі міста

Закриття найстарішого відділення
Закриття найстарішого відділення "Укрпошти". Фото: "Інформатор"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпошта" змушене закрити найстаріше відділення в Києві, розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 44, за рішенням Київської міської ради.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Рішення про відмову" Укрпошті "продовжити оренду приміщення було прийнято на засіданні комісії Київради з питань власності. Підтримали закриття відділення зв'язку 7 з 12 депутатів Київради - Сергій Артеменко, Михайло Іщенко, Вадим Сторожук, Андрій Андрєєв, Ганна Свириденко, Вадим Пишняк, Михайло Будилов", - сказано в ньому.

Компанія кілька разів зверталася до комісії з приводу недоцільності такого рішення, однак депутати проігнорували всі аргументи на користь продовження оренди.

Після цього "Укрпошта" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва про продовження терміну дії договору оренди та скасування рішення комісії Київради з питань власності.

Відділення на вулиці Богдана Хмельницького є найстарішим відділенням "Укрпошти" в Києві і одним з найприбутковіших в Київській філії компанії.

Воно щодня обслуговує в середньому 700 осіб і проводить близько 5 тис. транзакцій.

Розмір щомісячної орендної плати за приміщення площею 220 кв. м становить 42 тис. гривень.

Закриття найстарішого відділенняЗакриття найстарішого відділення "Укрпошти". Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу.

З 1 січня 2019 року "Укрпошта" підвищила вартість універсальних послуг поштового зв'язку на 11,1-14,3%.

У грудні 2018 року публічне акціонерне товариство "Укрпошта" змінило форму власності на приватне акціонерне товариство, а також змінило назву на "Акціонерне товариство "Укрпошта".

Тим часом генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що будівлю Головпоштамту в центрі Києва доцільно продати.

"Укрпошта" є монополістом поштового зв'язку України.

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