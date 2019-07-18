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  • Кабмін ввів спецмито на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу, - Герус
18 липня 2019, четвер, 15:14 23
Економіка 2019-07-18T16:16:56+03:00
Українські Новини
Кабмін ввів спецмито на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу, - Герус

Кабмін ввів спецмито на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу, - Герус

Кабмін
Кабмін

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу 1,75-4%, з поетапним підвищенням в серпні і жовтні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора Кабмін прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт з Російської Федерації дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Таке спільне рішення Президента й уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій", - написав Герус.

Він зазначив, що згідно з відповідним рішенням спеціальне мито на дизпаливо з 1 серпня буде становити 3,75%, а з 1 жовтня - 4%, в свою чергу спеціальні мита на постачання зрідженого газу становитимуть 1,75% з 1 серпня і 3% з 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Україна почала антидемпінгове розслідування відносно імпорту сірників з Росії та Білорусі.

Раніше Україна продовжила на рік ембарго на ввезення товарів з Росії.

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