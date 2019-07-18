Сьогодні перша річниця роботи корупційної схеми оцінки нерухомості, за якою стоїть депутат Яценко

Рік тому 18 липня 2018 року Фонд державного майна запустив єдину електронну базу звітів про оцінку нерухомості з платними електронними майданчиками для розміщення інформації, яку оцінювачі зобов'язані вносити дані про зроблених оцінках.

База була введена згідно з новаціями Податкового кодексу.

Задекларована мета - сформувати реальні ціни на ринку оцінки рухомого і нерухомого майна та виключити зловживання в цій сфері, які набули масштабного характеру.

Після цього оцінювачі були зобов'язані вносити інформацію про проведену оцінку в цю єдину базу, а нотаріуси при реєстрації угод купівлі-продажу об'єктів мають перевіряти наявність звіту про оцінку в базі.

Але при цьому, ФДМ сам не займається внесенням інформації в базу, для цього він авторизує спеціальні електронні майданчики, тобто приватних посередників.

Зараз при ФДМ авторизированно 4 майданчики:

Оцінка онлайн

Професійна оцінка

Експрес-оцінка

Реєстру оцінка

посередниками потрібно Платити двічі: спочатку оцінювачу для внесення звіту в базу, а потім і нотаріусу для перевірки об'єкта.

Спочатку це були зіставні суми понад 500 гривень для кожного.

Через деякий час після введення системи в секретаріат Кабінету Міністрів та Мінекономіки надійшли численні звернення про надмірність і необґрунтованості вартості послуг авторизованих електронних майданчиків.

А ЗМІ, в тому числі і видання "Наші гроші" заявили, введена схема є корупційною, і припустила, що за майданчиками-посередниками варто депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлі).

Яценко свою причетність до цих компаній спростовував.

Потім змінили систему, піднявши більш, ніж в 2 рази вартість для оцінювачів та знизивши її практично до нуля для нотаріусів.

Зараз вартість більшості послуги для оцінювачів коливається в діапазоні 900-1900 гривень за внесення 1 звіту залежно від вартості об'єкта, для нотаріусів - 1,2 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, 23 млн гривень "заробили" фірми-посередники на нову корупційну схему оцінок нерухомості при ФДМУ.