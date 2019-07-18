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18 липня 2019, четвер, 13:07 23
Нерухомість 2019-07-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні перша річниця роботи корупційної схеми оцінки нерухомості, за якою стоїть депутат Яценко

Сьогодні перша річниця роботи корупційної схеми оцінки нерухомості, за якою стоїть депутат Яценко

Рік тому 18 липня 2018 року Фонд державного майна запустив єдину електронну базу звітів про оцінку нерухомості з платними електронними майданчиками для розміщення інформації, яку оцінювачі зобов'язані вносити дані про зроблених оцінках.

База була введена згідно з новаціями Податкового кодексу.

Задекларована мета - сформувати реальні ціни на ринку оцінки рухомого і нерухомого майна та виключити зловживання в цій сфері, які набули масштабного характеру.

Після цього оцінювачі були зобов'язані вносити інформацію про проведену оцінку в цю єдину базу, а нотаріуси при реєстрації угод купівлі-продажу об'єктів мають перевіряти наявність звіту про оцінку в базі.

Але при цьому, ФДМ сам не займається внесенням інформації в базу, для цього він авторизує спеціальні електронні майданчики, тобто приватних посередників.

Зараз при ФДМ авторизированно 4 майданчики:

  • Оцінка онлайн
  • Професійна оцінка
  • Експрес-оцінка
  • Реєстру оцінка

посередниками потрібно Платити двічі: спочатку оцінювачу для внесення звіту в базу, а потім і нотаріусу для перевірки об'єкта.

Спочатку це були зіставні суми понад 500 гривень для кожного.

Через деякий час після введення системи в секретаріат Кабінету Міністрів та Мінекономіки надійшли численні звернення про надмірність і необґрунтованості вартості послуг авторизованих електронних майданчиків.

А ЗМІ, в тому числі і видання "Наші гроші" заявили, введена схема є корупційною, і припустила, що за майданчиками-посередниками варто депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлі).

Яценко свою причетність до цих компаній спростовував.

Потім змінили систему, піднявши більш, ніж в 2 рази вартість для оцінювачів та знизивши її практично до нуля для нотаріусів.

Зараз вартість більшості послуги для оцінювачів коливається в діапазоні 900-1900 гривень за внесення 1 звіту залежно від вартості об'єкта, для нотаріусів - 1,2 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, 23 млн гривень "заробили" фірми-посередники на нову корупційну схему оцінок нерухомості при ФДМУ.

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