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18 липня 2019, четвер, 12:15 15
Транспорт 2019-07-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
На нові вагони київського метро ЄБРР має намір виділити 50 млн євро

На нові вагони київського метро ЄБРР має намір виділити 50 млн євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір виділити 50 млн євро на нові вагони метро в Київському метрополітені.

Про це йдеться в рішенні ЄБРР, передають Українські Новини.

"Кредит 50 млн євро для комунального підприємства "Київський метрополітен" на закупівлю 50 вагонів для нової лінії метро на Виноградар. Проект здійснюється в рамках програми "Зелені міста-2", метою якої є сприяння вирішенню екологічних проблем на рівні міст в масштабах відповідних секторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще очікується остаточне розгляд рішення Радою директорів ЄБРР.

Дата розгляду запланована на 18 вересня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2017 року "Київський метрополітен" програв суд "Укррослизингу" на 1,9 млрд гривень.

У березні 2019 Кличко анонсував початок активного будівництва метро на Виноградар.

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