ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) з участю представників ОРДЛО домовилися про перемир'я на час збору врожаю з півночі 21 липня за київським часом.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nКрім того, учасники висловили прихильність "мінським домовленостями" і зобов'язалися забезпечити повний і безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по всій території України.\r\nТакож учасники обговорили та погодили подальше розведення сил в районі Станиці Луганської, в цьому районі відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань, а Українська сторона в найкоротші терміни готова забезпечити свою частину ремонту мосту.\r\nКрім того, учасники з боку бойовиків підтвердили місцезнаходження 69 затриманих українських громадян, яких Україна прагне звільнити. \r\nВ установах української пенітенціарної системи знаходиться 208 осіб, яких просить звільнити протилежна сторона. \r\nУчасники домовилися підготувати взаємне звільнення утримуваних осіб.\r\nКрім того, у соціально-економічній підгрупі ТКГ працюють над забезпеченням безперебійного енерго - та водопостачання.\r\nТакож учасники подргруппы відзначили покращення якості мобільного зв'язку на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".\r\nРаніше ТКГ не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі і звільнення полонених.