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17 липня 2019, середа, 22:20 49
Політика 2019-07-17T23:45:01+03:00
Українські Новини
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю

ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) з участю представників ОРДЛО домовилися про перемир'я на час збору врожаю з півночі 21 липня за київським часом.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-секретаря колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Крім того, учасники висловили прихильність "мінським домовленостями" і зобов'язалися забезпечити повний і безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ по всій території України.

Також учасники обговорили та погодили подальше розведення сил в районі Станиці Луганської, в цьому районі відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазіугруповань, а Українська сторона в найкоротші терміни готова забезпечити свою частину ремонту мосту.

Крім того, учасники з боку бойовиків підтвердили місцезнаходження 69 затриманих українських громадян, яких Україна прагне звільнити.

В установах української пенітенціарної системи знаходиться 208 осіб, яких просить звільнити протилежна сторона.

Учасники домовилися підготувати взаємне звільнення утримуваних осіб.

Крім того, у соціально-економічній підгрупі ТКГ працюють над забезпеченням безперебійного енерго - та водопостачання.

Також учасники подргруппы відзначили покращення якості мобільного зв'язку на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Раніше ТКГ не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі і звільнення полонених.

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