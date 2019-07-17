підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 липня 2019, середа, 20:56 17
Події 2019-07-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
У Рівненській області на кар'єрі стався зсув ґрунту: засипало двох дітей

У Рівненській області на кар'єрі стався зсув ґрунту: засипало двох дітей

Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС
Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС

У Сарнинському районі Рівненській області на території піщаного кар'єру стався зсув внаслідок чого було засипано двох дітей, одна з яких померла.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"17 липня о 16 год. 22 хв.  до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей.  Одну дитину дістали місцеві жителі та направлено до лікарні, пошуки другої дитини тривають", - йдеться  в ньому.

Станом на 19:05 у піщаному кар’єрі на місці зсуву працівниками ДСНС знайдено мертвим Максима Палько.

До пошуків було залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб особового складу та 2 одиниць техніки.

Зсув у кар'єрі в селі Ясногірка. Фото: ДержнсЗсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня, між центральним пляжем Одеси і пансіонатом зійшов зсув зі схилу прямо на узбережжя.

2 січня у Львові під час проведення ремонтних робіт також стався зсув.

Більше новин про: загибель дітей Зсув ґрунту кар'єр

Архів
Новини
Зеленський заявив, що кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через подвійне громадянство 21:54
Бійці 93 бригади
Фото дня: воїни-холодноярці повернулися додому з війни 21:46
На кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців, - ЗМІ 21:16
Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС
У Рівненській області на кар'єрі стався зсув ґрунту: засипало двох дітей 20:56
Андрій Ярмоленко публічно підтримав кандидатуру в парламент Духна в Кіровоградській області 20:36
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Українські миротворці в ДР Конго врятували життя місцевому військовому, пораненому бойовиками 10:59 Фото
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok