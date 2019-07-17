У Рівненській області на кар'єрі стався зсув ґрунту: засипало двох дітей

Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС

Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС

У Сарнинському районі Рівненській області на території піщаного кар'єру стався зсув внаслідок чого було засипано двох дітей, одна з яких померла.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"17 липня о 16 год. 22 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску (глибина кар’єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей. Одну дитину дістали місцеві жителі та направлено до лікарні, пошуки другої дитини тривають", - йдеться в ньому.

Станом на 19:05 у піщаному кар’єрі на місці зсуву працівниками ДСНС знайдено мертвим Максима Палько.

До пошуків було залучено місцеве населення та підрозділ ДСНС у складі 8 осіб особового складу та 2 одиниць техніки.

Зсув ґрунту в кар'єрі в селі Ясногорка. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня, між центральним пляжем Одеси і пансіонатом зійшов зсув зі схилу прямо на узбережжя.

2 січня у Львові під час проведення ремонтних робіт також стався зсув.