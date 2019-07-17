Метро "Палац спорту" знову відкрили для пасажирів

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Палац спорту" і пересадку на станцію "Площа Льва Толстого" після перевірки анонімного повідомлення про замінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станція "Палац спорту" перевірена, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві станцію "Палац Спорту" і перехід на "Льва Толстого" тимчасово закрили.

Також 17 липня Київський метрополітен закривав станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.