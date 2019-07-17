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17 липня 2019, середа, 17:12 18
Життя 2019-07-17T19:15:03+03:00
Українські Новини
У Великобританії недалеко від узбережжя була помічена 1,5 метрова медуза

У Великобританії недалеко від узбережжя була помічена 1,5 метрова медуза

1,5 метрова медуза недалеко від узбережжя. Скріншот: YouTube/News Guardian
1,5 метрова медуза недалеко від узбережжя. Скріншот: YouTube/News Guardian

Дайвери помітили медузу біля узбережжя Корнуолла. Вони залишалися поруч з гігантською твариною протягом години, перш ніж вона попливла. Про це повідомляє The Guardian.

Тисячі морських мешканців щороку стікаються через Атлантичний океан в теплі прибережні води на заході Великобританії і часто зустрічаються на пляжах в травні і червні. Через пізнє літо таких медуз помічали на південному заході Англії, в Південному Уельсі та в інших місцях.

Дайвери сказали, що вони не були здивовані поведінкою тварини.

"У неї дуже слабкий укус і він не представляє загрози для людей - деякі люди навіть не відчувають цього. Багато людей відразу будуть стурбовані, але це не небезпечно. Це велична істота", - сказав один з дайверів.

Доктор Мішель Кирнан з Морської біологічної асоціації в Плімуті сказала, що мало що відомо про спосіб життя бочкових медуз, в тому числі і те, де вони живуть.

Бочкові медузи є улюбленою здобиччю черепах, а також інших морських мешканців.

В 2015 році були помічені зграї бочкових медуз, у кожного з яких по вісім хвилястих щупалець, ковзаючих по морю біля узбережжя Корнуолла. Тварин, яких називають "Медузи з кришкою сміттєвого ящика" через їх форму і розмір, привертають на берег планктонні квіти.



Як повідомляли Українські Новини, на берег Австралії викинулася сонячна риба, що важила кілька сотень кілограм.

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