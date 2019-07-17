У Києві станцію "Палац Спорту" і перехід на "Льва Толстого" тимчасово закрили

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Палац Спорту" на вхід і вихід і пересадку на станцію "Площа Льва Толстого" через анонімне повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станція "Палац спорту"+ пересадка на станцію "Площа Льва Толстого" закрита на вхід і вихід", - йдеться в ньому.

Київський метрополітен приносить вибачення за незручності.

"Станція" Палац спорту "перевірена, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює в звичайному режимі", - повідомили пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Київський метрополітен закривав станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.

Раніше, 12 липня, в Києві також в годину пік на 1,5 години закривали 5 станцій метро через падіння пасажира на рейки також на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік в березні.

Також у січні на станції метро "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд. Чоловік лишився живий, проте про те, чи є у чоловіка будь-які травми, в повідомленні не говориться.