Пожежники врятували з-під кам'яної брили кошеня на Закарпатті, яке тікало від собаки

Рятувальники витягли з-під кам'яної брили кошеня в Перечині (Закарпатська область), яке тікало від собаки, сховалося там і не змогло вибратися самостійно. Кошеня не постраждало, повідомляє "Мукачево.net".\r\nЗа словами очевидців, кошеня втекло від собаки і сховалося під кам'яною брилою. Залізти від переляку воно змогло, а от вибратися ніяк не вдавалося. Місцеві жителі також намагалися допомогти, але їм це не вдалося.\r\nНа місце події прибули рятувальники місцевої пожежнорятувальної частини. За кілька хвилин рятувальна операція була успішно завершена і кошеня опинилося на волі.\r\nПорятунок на Закарпатті кошеня. Фото: "Мукачево.net"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Закарпатті провели спецоперацію з порятунку кота Барсика. Також у Рівненській області рятувальники зняли з дерева рятувальника кота.\r\nТакож у Рівному з висотної опори моста зняли кота, який просидів там 4 дні. Крім того, у США велика пухнаста кішка повністю замерзла, але змогла вижити.\r\nВзимку в Київській області рибалка витягнув з-під криги вмираючу собаку.