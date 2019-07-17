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17 липня 2019, середа, 15:41 100
Силові структури 2019-07-17T15:58:46+03:00
Українські Новини
Пожежники врятували з-під кам'яної брили кошеня на Закарпатті, яке тікало від собаки

Пожежники врятували з-під кам'яної брили кошеня на Закарпатті, яке тікало від собаки

Врятоване на Закарпатті кошеня. Фото:
Врятоване на Закарпатті кошеня. Фото: "Мукачево.net"

Рятувальники витягли з-під кам'яної брили кошеня в Перечині (Закарпатська область), яке тікало від собаки, сховалося там і не змогло вибратися самостійно. Кошеня не постраждало, повідомляє "Мукачево.net".

За словами очевидців, кошеня втекло від собаки і сховалося під кам'яною брилою. Залізти від переляку воно змогло, а от вибратися ніяк не вдавалося. Місцеві жителі також намагалися допомогти, але їм це не вдалося.

На місце події прибули рятувальники місцевої пожежнорятувальної частини. За кілька хвилин рятувальна операція була успішно завершена і кошеня опинилося на волі.

Порятунок на Закарпатті кошеня. Фото: Порятунок на Закарпатті кошеня. Фото: "Мукачево.net"

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті провели спецоперацію з порятунку кота Барсика. Також у Рівненській області рятувальники зняли з дерева рятувальника кота.

Також у Рівному з висотної опори моста зняли кота, який просидів там 4 дні. Крім того, у США велика пухнаста кішка повністю замерзла, але змогла вижити.

Взимку в Київській області рибалка витягнув з-під криги вмираючу собаку.

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