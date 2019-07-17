Людина Коломойського став неофіційним "куратором" вугільної галузі, - ЗМІ

З перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору став донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела на ринку.

Підкреслюється, що тиждень тому під контроль Бєлякова потрапило держпідприємство "Центренерго", приватизація якого кілька років відкладається.

"На загальнодержавному рівні це ім'я невідоме, але зате його добре знають в Донецьку. У кінці 1990-х - на початку 2000-х Бєляков був бізнес-партнером по ЗАТ "Донбасспромсервис" і ТОВ "Угольтранс" Едуарда Бондаренка - бізнес-партнера депутата від БПП Максима Єфімова, з яким вони володіють "Донбасенерго".

Цю енергокомпанію тандем Єфімов-Бондаренко купив у оточення Олександра Януковича - старшого сина-втікача президента України.

З сімейством Януковичів знайомий і сам Бєляков: з 2010 року аж до втечі сім'ї екс-президента в Росію він очолював асоціацію "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" (ДРФЦ). Саме через цю структуру Олександр Янукович контролював групу вуглезбагачувальних фабрик на Донбасі", - йдеться у статті.

"З ДРФЦ Бєляков йшов з конфліктом. В "ДНР" він нев'їзний. Останні кілька років жив в Криму, тому що вважав, що в Києві на нього заведуть справи. Повернення Бєлякова санкціонував Коломойський", - говорить джерело з Міненерговугілля.

Зв'язатися з Бєляковим журналістам не вдалося. Його російський номер телефону, яким він користувався останніми роками, виявився відключеним.

Коломойський свою причетність до "призначення" Бєлякова "смотрящим" категорично спростував.

"Я Бєлякова ніколи не бачив. Таке прізвище вперше чую", - заявив він ЕП.

Прямих доказів зв'язку Бєлякова з Коломойським дійсно немає. Але факти свідчать про те, що вигоду від "відставки" Кропачева отримує переважно група "Приват".

"Це добре видно на прикладі змін умов роботи останньої державної енергогенеруючої компанії України ПАТ "Центренерго", яку до останнього часу контролювала команда Кропачова.

Так, 1 липня виконувачем обов'язків голови правління "Центренерго" став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту енергокомпанія в рамках роботи нової моделі енергетичного ринку, що має на увазі можливість прямих продажів електроенергії, почала укладати договори з підприємствами групи "Приват", - пише автор статті.

У цьому списку Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", Покровський і Марганецький ГЗК.

Крім того, "Центренерго" розірвало відносини з вугільною компанією "Краснолиманське" Кропачова, та готується до налагодження нових поставок палива.

За словами джерела ЕП, з червня Бєляков почав приймати в своєму київському офісі "генералів" державних вугільних об'єднань. Ці "співбесіди" пройшли не всі.

"Частина "генералів" після розмови з Бєляковим зберегла свої посади. Наприклад, голови "Лисичанськвугілля", "Торецьквугілля" ", шахт ім. Сургая і "Південнодонбаської №3". Інших "генералів" змінили", - пояснює співрозмовник з одного з держпідприємств.

Підкреслюється, що зміна вугільного "смотрящого" вперше в історії України пройшла без участі центральної влади.

"Ні з Зеленським, ні з Офісом президента ці рішення ніхто не погоджував. Люди просто все вирішили без них", - запевняє співрозмовник ЕП з Міненерговугілля.

Як повідомляли Українські Новини, суд зняв арешт з майже півтисячі об'єктів нерухомості Коломойського.

В 2017 році Кабмін створив "Національну вугільну компанію", яка об'єднала 19 існуючих підприємств.