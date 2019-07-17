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17 липня 2019, середа, 14:39 110
Вибори 2019-07-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
У Гриценка зняли новий ролик - з "Грою престолів", білими ходоки, здичавілими і Троєщиною

У Гриценка зняли новий ролик - з "Грою престолів", білими ходоки, здичавілими і Троєщиною

У Мережі з'явився передвиборчий ролик за мотивами популярного серіалу "Гра престолів", який зняли піарники Олексія Гриценка - сина лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Передвиборчий ролик за мотивами популярного серіалу "Гра престолів", героями якого стали українські кандидати в депутати на 212-му окрузі в Києві розміщений на сторінці "Баба і кіт" у Facebook.

Так, у ролику йдеться про кандидатів, які балотуються в цьому окрузі, і важливих проблем столиці.

Варто відзначити, що на окрузі зареєстровано 18 кандидатів у народні депутати, серед яких син нардепа Анатолія Гриценка Олексій Гриценко, екс-голова КМДА Олександр Попов та "свободівець" зі стажем Ігор Мірошниченко.

Син Гриценко в ролику названий Олексієм Сноу Гриценко. "Борець за свободу народів семи королівств, він принесе мир і процвітання", - йдеться у відео.

Користувачі соцмереж розвеселилися і посипалися коментарі на адресу творців цього шедевра.

А раніше блогер викрив "ферму тролів", яка освоювала на виборах 270 тис. щомісяця.

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