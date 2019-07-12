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12 июля 2019, пятница, 18:24 540
Политика 2019-07-12T18:28:05+03:00
Українські Новини
Блогер разоблачил "ферму троллей", которая осваивала на выборах 270 тыс. ежемесячно

Блогер разоблачил "ферму троллей", которая осваивала на выборах 270 тыс. ежемесячно

Известный одесский блоггер Alexander Kovalenko обнародовал на своей странице в Facebook рабочую переписку с интернет-мессенджера Telegram, в которой говорится о работе "фермы троллей" оформляющий посты в соцсетях: публикует положительные месседжи за Анатолия Гриценко, а отрицательные - против Игоря Смешко.

"Получается некий спарринг бывшего министра обороны против бывшего начальника военной разведки и экс-главы СБУ. Полковник против генерал-полковника", - пишет Alexander Kovalenko.

Из обнародованной переписки видно, как происходит формирование месседжей по дискредитации Игоря Смешко, в поддержку Анатолия Гриценко и координируется работа по их распространению. Кто является исполнителем, а именно, что по PR-компания, название, адрес "фермы" и фамилии координаторов так же были уведомлены. Поэтому, если у СМИ есть желание посетить данный объект на Подоле - милости просим.

Мы проверили эту информацию. Оказалось, что "тролли" работали, в частности, в комментариях под постами издания "Украинская правда". Под постом с новостью "Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают" они продвигали месседжи за партию Гриценко "Громаднська позиция" и поливали грязью партию "Сила и Честь" и Игоря Смешко лично. Например, там были такие комментарии (стилистика и язык оригинала): "Смешко предатель Украины. Кремлю служит овчарка паршивая"; "Да пусть падают рейтинги ЭТИХ двух чмошников. Других нормальных, как Гриценко например, пусть подымаются", "Смешко вообще НЕ должны били допускать к выборам. Это же бред. Пропутиновских агентов выставлять на выборы"; "Смешко агент кремля, который в парламенте буле только уничтожать государство".

Эти месседжи также подтверждают и остальную часть переписки - перечень тем и месседжей, которые "тролли" должны использовать в своей работе. Например, координатор "троллей" под именем Сергей Казик привел такие месседжи (язык оригинала):

"Топим за Гриценко и хейтим Смешко" с последующим перечислением нарративов:

- за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть

- Смешко – "подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко"

- он продает места в списке

- он работал при Порошенко, выходил на 112 канале.

- Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке - прямом конкуренте КГБ)".

Кроме этого, исходя из распространенной переписки, "троллям" была дана команда "хейтить" (от английского "to hate" - ненавидеть) руководителя избирательного штаба партии "Сила и Честь" Дмитрия Гордона. Но без использования ненормативной лексики и откровенных оскорблений.

В обнародованных копиях переписки присутствует и отчетность работы "фермы троллей": "1 фб Смешко 25", "6 фб Смешко 25", "7 фб Смешко 25" и т.д. Эти цифры означают, что под той или иной записью на странице Смешко оставлено 25 комментариев. В целом, норма дневной смены - 300 комментариев, ночной - 200 комментариев.

Интересна и приблизительная стоимость работы такой "фермы троллей". Как стало известно из обнародованной информации, там работают молодые люди в три смены (по 10 человек в смену) с оплатой около 9000 грн в месяц. Получается, что месяц работы такой "фермы" составляет около 270 000 гривен в месяц.

Мы связались с человеком, который обнародовал эту информацию. Этот человек боится за свою жизнь, но готов анонимно дать интервью. При этом этот человек продолжает собирать доказательства и исследует тему черного пиара в парламентской кампании вообще, и против Смешко и его партии в частности.

Напомним, недавно Институт Массовой Информации провел исследование онлайн-медиа на предмет публикаций материалов с признаками черного пиара. Согласно результатам исследования, одну из крупнейших атак черных пиарщиков испытывают партия "Сила и Честь" и лично Игорь Смешко - они занимают третье место среди всех политиков и политических сил, против которых используются средства контрагитации.
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