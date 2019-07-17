Зеленський ввів до складу Нацради з питань антикорупційної політики Баканова і Нефьодова

Президент Володимир Зеленський ввів у персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова і голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Про це йдеться в указі №523 від 16 липня, передають Українські Новини.

Зокрема повідомляється, що дані зміни зроблені в статті 3 указу Президента від 25 червня 2019 №9453 "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики".

Як повідомляли Українськи Новини, 22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

5 липня комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Раніше Нефьодов похвалився в соцмережах фото, де у нього на обличчі нанесена косметична маска.