Адвокат Парінова просить НАБУ та ДБР почати розслідування проти Кличка

Адвокат Марина Парінова просить Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань почати розслідування проти мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це Парінова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Парінова подала заяву про вчинені кримінальні порушення з проханням про внесення в Єдиный реєстру досудових розслідувань даних про кримінальні правопорушення, ймовірно вчинених Кличко та іншими особами, які діяли за його дорученням та/або у співучасті з ним.

На її думку, Кличко уклав і підписав договір оренди земельної ділянки c Товариством з обмеженою відповідальністю "Роялті Тетрабуд" при відсутності правової підстави.

"В. о. Кличко, займаючи посаду Київського міського голови, та інші особи, які діяли за його дорученням та/або у співучасті з ним (за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи та злочинної організації), діючи умисно, всупереч інтересам служби, ймовірно з метою отримання вигоди, вчинили протиправні дії, які завдали істотної шкоди правам та інтересам громадян, юридичних осіб, а також державним і громадським інтересам взагалі", - йдеться в заяві.

1 жовтня 2017 року Київрада передала ТОВ "Роялті Тетрабуд" земельну ділянку з підземним паркінгом на просп. Перемоги у Святошинському районі Києва" в короткострочную оренду на 5 років за рахунок міських земель для будівництва та експлуатації житлового будинку, а відповідний договір не був підписаний.

29 квітня 2010 року Київрада відновив на 1 рік термін дії рішення від 2007 року з метою укладення договору оренди земель державної та комунальної власності.

Договір оренди міг бути укладений до квітня 2011 року, але Кличко його уклав 17 жовтня 2014 року.

Таким чином, договір був укладений після закінчення терміну дії рішення Київради.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня Президент Володимир Зеленський обговорив з Кличком намір розділити посади мера і голови КМДА.