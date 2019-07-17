На Луганщині в 107 окрузі викрито мережу підкупу виборців за цукор на користь кандидата Сухова, - ЗМІ

а Луганщині викрито мережу підкупу виборців, яка діє на користь кандидата в депутати Олександра Сухова. Це 107-й виборчий округ із центром в Лисичанську.

Про це розповіли журналісти телеканалу "Наш".

Учасники схеми від імені Сухова заздалегідь формували списки громадян, готових продати за гроші та цукор свій голос. В інтернеті опубліковано інтерв’ю двох учасників цієї виборчої піраміди, які докладно описують, як це все працює.

Свідки стверджують, що останній раз роздача цукру і грошей проводилася в кінці червня - початку липня.

"Старші волонтери» відповідають у них за певну кількість "волонтерів", які ходять по домівках, людей запрошують, записують і їх збирають десь у певному місці, і всім роздають і цукор, і гроші" - говорить учасник схеми підкупу. Також він повідомив, що в схемі задіяні 150 волонтерів, є два керівника, які постійно перебувають в офісі. Головну з них, за даними свідків, звуть Тетяна Миколаївна.

Роздачу цукру і грошей "волонтери" кандидата Олександра Сухова маскують під допомогу нужденним. В організаційній структурі є "волонтери і старші волонтери", які ходять по домівках і формують списки з підписами і номерами телефонів, датою народження. "Волонтери" відповідають за конкретні вулиці і отримують за роботу гроші.

"Ми роздавали цукор, ходили працювали, можна сказати, за спасибі і за безкоштовно. Ще Сухов на офісі, коли приходили, нібито збори робили, говорив, що ви повинні привезти людину, віддати йому 100 гривень за це, що він проголосує. Потім ще він повинен привезти ще п'ятьох", - повідомив учасник злочинної схеми.

За даними свідків, цукор раніше видавали в офісі, але в зв'язку з ажіотажем під час президентських виборів, тепер місця видачі повідомляються «волонтерам» напередодні.

Жителі міст 107 округу через бідність змушені приймати таку «допомогу».

Один з учасників піраміди готовий надати документи на підтвердження своїх слів.

Журналісти провели власне розслідування, в ході якого їм вдалося знайти свідків підкупу. Жителы Лисичанська самі розповідають про місця, де роздавали цукор.

Також у відео йдеться, що навіть самі "волонтери" та співробітники штабу Олександра Сухова не надто шанобливо до нього ставляться, а сам Сухов та Тетяна Миколаївна неодноразово привласнювали гроші та цукор, які мали йти на підкуп виборців.