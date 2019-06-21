Возле Мадрида археологи нашли старинный город с самой древней мечетью в Европе

В Испании в окрестностях Мадрида археологи обнаружили руины древнего города, среди которых, возможно, расположена мечеть. Об этом сообщает Live Science.\r\nМногочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов Реккополисе удалось детально рассмотреть в ходе геомагнитных исследований. Там обнаружены следы дворца и строение, которое может оказаться одной из старейших мечетей в Европе.\r\nУченые заметили, что одно из больших зданий отличается от других, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Отмечается, что планировка строения также напоминает мечеть.\r\nПодтвердить версию с мечетью поможет только раскопка, но руины находятся в предместье Мадрида под площадями, свободными от раскопок.\r\nРеккополис был столицей государства вестготов, основанной в Темные века. Его возраст достигает примерно 1400 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Танзании реконструировали место обитания древних людей. Также археологи рассказали о борьбе первобытных стоматологов с кариесом.\r\nРанее ученые рассказали о рационе людей, живших 400 000 лет назад.