Возле Мадрида археологи нашли старинный город с самой древней мечетью в Европе

В Испании в окрестностях Мадрида археологи обнаружили руины древнего города, среди которых, возможно, расположена мечеть. Об этом сообщает Live Science.

Многочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов Реккополисе удалось детально рассмотреть в ходе геомагнитных исследований. Там обнаружены следы дворца и строение, которое может оказаться одной из старейших мечетей в Европе.

Ученые заметили, что одно из больших зданий отличается от других, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Отмечается, что планировка строения также напоминает мечеть.

Подтвердить версию с мечетью поможет только раскопка, но руины находятся в предместье Мадрида под площадями, свободными от раскопок.

Реккополис был столицей государства вестготов, основанной в Темные века. Его возраст достигает примерно 1400 лет.

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