подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 15:50 59
Наука 2019-06-21T15:50:17+03:00
Українські Новини
Возле Мадрида археологи нашли старинный город с самой древней мечетью в Европе

Возле Мадрида археологи нашли старинный город с самой древней мечетью в Европе

Древний заброшенный город вестготов Реккополис. Фото: livescience.com
Древний заброшенный город вестготов Реккополис. Фото: livescience.com

В Испании в окрестностях Мадрида археологи обнаружили руины древнего города, среди которых, возможно, расположена мечеть. Об этом сообщает Live Science.

Многочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов Реккополисе удалось детально рассмотреть в ходе геомагнитных исследований. Там обнаружены следы дворца и строение, которое может оказаться одной из старейших мечетей в Европе.

Ученые заметили, что одно из больших зданий отличается от других, а расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Отмечается, что планировка строения также напоминает мечеть.

Подтвердить версию с мечетью поможет только раскопка, но руины находятся в предместье Мадрида под площадями, свободными от раскопок.

Реккополис был столицей государства вестготов, основанной в Темные века. Его возраст достигает примерно 1400 лет.

Как сообщали Українські Новини, в Танзании реконструировали место обитания древних людей. Также ​археологи рассказали о борьбе первобытных стоматологов с кариесом.

Ранее ​ученые рассказали о рационе людей, живших 400 000 лет назад.

Больше новостей о: Мечеть древний город археологическая находка

Архив
Новости
51 депутат просит КС признать неконституционным закон о языке 16:37
"Языковой" закон будет отменен, – Новинский 16:37
Опыт французской Veolia поможет Киеву наладить экологическую переработку отходов, - Кличко 16:36
В Киеве открыли первую smart-улицу, - КГГА 16:24
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, – Центр Разумкова 16:14
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok