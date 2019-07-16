У київську в'язницю намагалися доставити наркотики за допомогою дрона

Поліція затримала чоловіка за спробу за допомогою квадрокоптера передати наркотики на територію слідчого ізолятора в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у понеділок близько 21:45 в чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дегтярівській знаходиться молодий чоловік, який веде себе підозріло.

Правоохоронці встановили, що затриманий 1999 року народження, за допомогою квадрокоптера намагався передати на територію слідчого ізолятора пакетики, за його словами, з розфасованим метадоном.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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