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16 липня 2019, вівторок, 20:12 12
Події 2019-07-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Харкові дві дівчинки залізли на дах ТРЦ і не змогли злізти

У Харкові дві дівчинки залізли на дах ТРЦ і не змогли злізти

У Харкові дві дівчини-підлітка залізли на дах торгового центру. Вони не могли звідти спуститися і викликали поліцію та службу порятунку о 21:30 у понеділок, 15 липня. Про це повідомляє ХС • Харків.

Правоохоронцям надійшла інформація про двох підлітків, які перебували на даху будинку на площі Павловській.

"Дві дівчини стрибнули з даху сусіднього шестиповерхового будинку на дах п'ятиповерхівки, а от назад залізти вже не могли. Важко дівчата і знайти вихід з цієї будівлі, після чого і викликали співробітників Нацполіції і Служби порятунку", - зазначили в ДСНС, йдеться в групі.

Рятувальникам за 20 хвилин вдалося евакуювати дівчат з допомогою автодрабини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дівчаток 2002 і 2003 року народження передали батькам, а обставини їхнього вчинку будуть з'ясовувати співробітники Основ'янського відділу поліції.

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