У Харкові дві дівчинки залізли на дах ТРЦ і не змогли злізти

У Харкові дві дівчини-підлітка залізли на дах торгового центру. Вони не могли звідти спуститися і викликали поліцію та службу порятунку о 21:30 у понеділок, 15 липня. Про це повідомляє ХС • Харків.\r\nПравоохоронцям надійшла інформація про двох підлітків, які перебували на даху будинку на площі Павловській.\r\n"Дві дівчини стрибнули з даху сусіднього шестиповерхового будинку на дах п'ятиповерхівки, а от назад залізти вже не могли. Важко дівчата і знайти вихід з цієї будівлі, після чого і викликали співробітників Нацполіції і Служби порятунку", - зазначили в ДСНС, йдеться в групі.\r\n\r\nРятувальникам за 20 хвилин вдалося евакуювати дівчат з допомогою автодрабини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дівчаток 2002 і 2003 року народження передали батькам, а обставини їхнього вчинку будуть з'ясовувати співробітники Основ'янського відділу поліції.\r\nЮНІСЕФ вивчили українських підлітків: погано харчуються, рано втрачають цноту і відчувають себе нещасними.\r\nСупрун в Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування.\r\nРаніше МОЗ заявило, що залежність від гаджетів і соцмереж може призвести до тривожності і депресії.