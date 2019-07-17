У червні ціна на сало впала до 72 гривень

У червні середні споживчі ціни на сало свиняче знизилися на 2,3%, або на 1,67 гривні\/кг до 72,07 гривні\/кг порівняно з травнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nПри цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксовано у Волинській області - 50,14 гривні\/кг, найвищий - у Києві - 102,29 гривні\/кг\r\nЦіни на свинину знизилися на 0,3%, або на 0,31 гривні\/кг до 118,95 гривні\/кг\r\nЦіни на курятину в тушках підвищилися на 1,4%, або на 0,85 гривні\/кг до 60,22 гривні\/кг\r\nНа яловичину ціни трохи знизилися з 128,71 гривні\/кг до 128,5 гривні\/кг\r\nУ травні середні споживчі ціни на сало свиняче становили 73,74 гривні\/кг, свинину - 119,26 гривні\/кг, курятину в тушках - 59,37 гривні\/кг, яловичину - 128,71 гривні\/кг\r\nПри цьому асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 22 травня по 27 червня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі зросла на 14%, або на 5,7 гривні\/кг до 46,3 гривні\/кг\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні сало подешевшало майже на гривню.\r\nу квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% до 49,8 гривні\/кг