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17 липня 2019, середа, 08:10 17
Суспільство 2019-07-17T10:00:02+03:00
Українські Новини
У червні ціна на сало впала до 72 гривень

У червні ціна на сало впала до 72 гривень

Сало. Фото: landlord.ua
Сало. Фото: landlord.ua

У червні середні споживчі ціни на сало свиняче знизилися на 2,3%, або на 1,67 гривні/кг до 72,07 гривні/кг порівняно з травнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому найнижчий рівень цін на сало зафіксовано у Волинській області - 50,14 гривні/кг, найвищий - у Києві - 102,29 гривні/кг

Ціни на свинину знизилися на 0,3%, або на 0,31 гривні/кг до 118,95 гривні/кг

Ціни на курятину в тушках підвищилися на 1,4%, або на 0,85 гривні/кг до 60,22 гривні/кг

На яловичину ціни трохи знизилися з 128,71 гривні/кг до 128,5 гривні/кг

У травні середні споживчі ціни на сало свиняче становили 73,74 гривні/кг, свинину - 119,26 гривні/кг, курятину в тушках - 59,37 гривні/кг, яловичину - 128,71 гривні/кг

При цьому асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 22 травня по 27 червня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі зросла на 14%, або на 5,7 гривні/кг до 46,3 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, у квітні сало подешевшало майже на гривню.

у квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% до 49,8 гривні/кг

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