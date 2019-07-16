За результатами випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту відповідає нормативам, - КМДА

За результатами обстеження та випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту справний та відповідає чинним нормативам із навантаження для пішохідних мостів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, пише Офіційний портал Києва.

"Випробування, обстеження та оцінка технічного стану конструкції по об'єкту "Мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" виконано працівниками ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Мостовий центр". Роботи із випробування мосту виконані після обстеження та детального огляду споруди після завершення монтажу конструкцій та влаштування всіх конструкцій мостового полотна у травні 2019 року. У червні 2019 року виконані роботи з обстеження і виявлення незавершених будівельних робіт", – розповів Олександр Спасибко.

За його словами, висновки за даним обстеженням наступні: технічний стан мостового полотна, прогонової будови, опор та опорних частин – справний. Технічний стан споруди в цілому справний. Пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує схили, відповідає вимогам чинних нормативних документів із навантаження для пішохідних мостів.

"Висновки за результатами випробування мосту опубліковано на сайті КМДА", – зауважив Олександр Спасибко.

"Я в черговий раз запевняю киян i гостей столиці в абсолютній безпеці мосту і запрошую відвідати новий туристичний маршрут, який додав яскравості нашому місту. Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об’єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці", – додав Олександр Спасибко.

Нагадаємо, міст, що з’єднує два туристичних маршрути – парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий", було відкрито цьогоріч 26 травня, у День Києва. Він слугує винятково для пішоходів і велосипедистів.

Мостовий перехід зроблений із бетону, заліза та скла. Тут є пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження. Облаштовані оглядові майданчики, звідки відкривається вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу.

Місто планує втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня на пішохідно-велосипедний мосту в Києві з'явилася нова тріщина і троси послабились.