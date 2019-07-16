підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 15:35 13
Суспільство 2019-07-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Завтра на розв'язці мосту Патона обмежать рух транспорту

Завтра на розв'язці мосту Патона обмежать рух транспорту

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту на правобережній розв'язки мосту імені Патона з 20:00 17 липня до 8:00 18 липня у зв'язку з ремонтом покриття.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"З 20:00 17 липня до 8:00 18 липня у зв'язку з фрезеруванням асфальтового покриття частково обмежать рух на правобережній розв'язки мосту імені Патона (турбіни)", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що старий асфальт будуть знімати на проїзд від мосту до бульвару Дружби Народів.

Наголошується, що основні роботи будуть виконуватися вночі.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух транспорту біля станції метро "Дніпро" у зв'язку з ремонтом транспортного вузла до 25 липня.

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.

Більше новин про: Обмеження руху перекриття руху Міст Патона

Архів
Новини
Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти 16:43
"Митний пульс" боротиметься за права білого бізнесу і прозору роботу митних сервісів 16:42
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
Фото: Ігор Зінкевич
Невідомі пошкодили пам'ятник на честь річниці народної республіки у Львові 16:25
Львівський губернатор Мальський звільнив заступника Гримак 16:18
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok