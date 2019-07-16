Завтра на розв'язці мосту Патона обмежать рух транспорту

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту на правобережній розв'язки мосту імені Патона з 20:00 17 липня до 8:00 18 липня у зв'язку з ремонтом покриття.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"З 20:00 17 липня до 8:00 18 липня у зв'язку з фрезеруванням асфальтового покриття частково обмежать рух на правобережній розв'язки мосту імені Патона (турбіни)", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що старий асфальт будуть знімати на проїзд від мосту до бульвару Дружби Народів.

Наголошується, що основні роботи будуть виконуватися вночі.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух транспорту біля станції метро "Дніпро" у зв'язку з ремонтом транспортного вузла до 25 липня.

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.