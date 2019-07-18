підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 07:30 8
Політика 2019-07-18T08:45:01+03:00
Українські Новини
Заробітна плата Кириленко зросла на 1,5 тисячі гривень

Заробітна плата Кириленко зросла на 1,5 тисячі гривень

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за червень склала 45,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кириленко в червні, склала 45 282 гривні, з них посадовий оклад - 15 267 гривень, надбавка за вислугу років - 7 634 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 977 гривень, індексація - 649 гривень, премія - 4 987 гривень, відпускні - 1 576 гривень, відрядження - 2 191 гривень.

Сума утриманих податків склала 8 830 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 36 452 гривні.

Заробітна плата Кириленка за травень склала 43,9 тис. гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Кириленко задекларував 663 тис. гривень доходів за 2018 рік. У його власності 2 квартири в Києві площею 53,2 кв. м. і 154,8 кв. м., об'єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) в Іванковичах площею 900 кв. м, який знаходиться у власності дружини. Також Кириленко володіє двома автомобілями Skoda Superb 2013 року випуску і Toyota RAV4 2007 року випуску.

Раніше Кириленко в знак протесту проти розгляду поданих Зеленським кандидатур губернаторів покинув засідання уряду.

 

 

Більше новин про: Вячеслав Кириленко зарплата чиновників

Архів
Новини
Інна Костиря (округ 91) заявила, що їй подобаються "свіжі огірки" Зеленського і сам президент 08:57
За півроку в Україні сума штрафів за неякісні продукти досягла майже 6,8 млн гривень 08:51
Володимир Зеленський. Скріншот YouTube-каналу
Зеленський вважає своєю заслугою скасування "Роттердам +", хоча це зробила Рада за 2 роки до його президентства 08:21
На Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими 08:15
Заробітна плата Кириленко зросла на 1,5 тисячі гривень 07:30
більше новин
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Українці майже половину доходів витрачають на їжу, європейці - 12% 10:30
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok