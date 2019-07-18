Заробітна плата Кириленко зросла на 1,5 тисячі гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за червень склала 45,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кириленко в червні, склала 45 282 гривні, з них посадовий оклад - 15 267 гривень, надбавка за вислугу років - 7 634 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 12 977 гривень, індексація - 649 гривень, премія - 4 987 гривень, відпускні - 1 576 гривень, відрядження - 2 191 гривень.

Сума утриманих податків склала 8 830 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 36 452 гривні.

Заробітна плата Кириленка за травень склала 43,9 тис. гривень.



Як повідомляли Украінські Новини, Кириленко задекларував 663 тис. гривень доходів за 2018 рік. У його власності 2 квартири в Києві площею 53,2 кв. м. і 154,8 кв. м., об'єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) в Іванковичах площею 900 кв. м, який знаходиться у власності дружини. Також Кириленко володіє двома автомобілями Skoda Superb 2013 року випуску і Toyota RAV4 2007 року випуску.



Раніше Кириленко в знак протесту проти розгляду поданих Зеленським кандидатур губернаторів покинув засідання уряду.